Железнодорожный переезд в Красноармейском районе закроют на сутки

Железнодорожный переезд на 87 км станции Карамыш в Красноармейском районе Саратовской области закрывают на сутки.

Как рассказали «КП-Саратов» в ПривЖД, ограничения вводятся из-за ремонта.

Водители могут объехать участок через 96 км перегона Карамыш-Россоша, на пересечении с трассой у поселка Каменский в том же районе.

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