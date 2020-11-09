Водителя ВАЗа госпитализировали после столкновения с Lada Priora в Саратове

Вчера, 8 ноября, около 19:15 напротив дома №67 на улице Азина в Саратове произошла авария.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, по предварительным данным 21-летний водитель Lada Priora нарушил правила проезда перекрестков и столкнулся с ВАЗ-2110. Его вел 24-летний парень.

Старшего из шоферов госпитализировали.

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