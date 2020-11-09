Коронавирусный рекорд: в Саратовской области 204 случая заражения за сутки

За сутки коронавирус подтвердился у 204 человек в Саратовской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Саратовской области за сутки выявили 204 случая коронавируса. Это пусть печальный, но рекорд.

На 9 ноября в регионе общее количество зараженных составило 22 276, а выздоровевших — 15 182. За сутки вылечились только 37 человек.

Больше всего новых случаев в Саратове — 119, Энгельсском районе — 18 и Балашовском — 13. Еще в 19 районах — по шесть и менее заболевших.

При этом из 204 133 — контактные, у остальных источник заражения установить не удалось.

У 99 новых больных коронавирус протекает с признаками ОРВИ, у 88 — с пневмонией, у 17 — бессимптомно.

За сутки выявлено восемь детей до 14 лет с COVID-19, пятерым зараженным от 15 до 17 лет, 75 людям больше 60 лет.

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