Володин Радаеву: Принимайте кадровые решения

На совещании 5 ноября с медицинским сообществом Саратовской области председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что необходимо решить вопрос с некомпетентными чиновниками.

- Бездельники, которые сидят на должностях десятилетия, из-за которых во многом сложилась проблемная ситуация, должны уйти, — считает он.

В частности, речь шла о проблеме с неработающими компьютерными томографами. Вячеслав Володин предположил, что руководитель территориального Фонда обязательного медицинского страхования Сергей Заречнев может быть некомпетентен.

- Поэтому принимайте кадровые решения, — призвал Вячеслав Володин губернатора Валерия Радаева.

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