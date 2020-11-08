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Двое мужчин сгорели из-за костра в заброшенном дома в Балашове

Тела были найдены после тушения огня
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Пожар произошел в заброшенном здании

Пожар произошел в заброшенном здании

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балашове Саратовской области вечером 8 ноября пожар унес жизни двух человек.

Как сообщили КП-Саратов в СУ СКР региона, начата доследственная проверка.

Предварительно установлено, что пожар начался около девяти часов вечера. Горело трёхэтажное заброшенное здание в переулке Тихий. Возгорание заметил работник организации, которая находится в здании напротив. Он вызвал МЧС. Пожарные нашли сильно обгоревшие тела двух мужчин.

Сейчас следователи устанавливают личности погибших. Известно, чтов здании не было электричества и газа. По предварительной версии, причиной возгорания мог стать разведённый мужчинами костёр.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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