Три человека погибли в лобовом столкновении под Саратовом

Смертельное ДТП в Татищевском районе
Фото: ГИБДД по Саратовской области
В Татищевском районе Саратовской области на 568 км трассы Саратов- Нижний Новгород 8 ноября три человека погибли в лобовом столкновении.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области
Около 16.30 врезались друг в друга автомобили KIA RIO и LADA VESTA. Оба водителя погибли на месте. Также в отечественном авто скончалась от травм 22-летняя пассажирка.
Обстоятельства столкновения устанавливаются сотрудниками ГИБДД.
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Фото: ГИБДД по Саратовской области