Три человека погибли в лобовом столкновении под Саратовом

Смертельное ДТП в Татищевском районе Фото: ГИБДД по Саратовской области

В Татищевском районе Саратовской области на 568 км трассы Саратов- Нижний Новгород 8 ноября три человека погибли в лобовом столкновении.

. Фото: ГИБДД по Саратовской области

Около 16.30 врезались друг в друга автомобили KIA RIO и LADA VESTA. Оба водителя погибли на месте. Также в отечественном авто скончалась от травм 22-летняя пассажирка.

Обстоятельства столкновения устанавливаются сотрудниками ГИБДД.