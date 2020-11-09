В селе Духовницкого района мужчина нашел тела престарелых родителей

Супружеская пара погибла из-за печки Фото: СУ СКР по Саратовской области

Мужчина и женщина погибли в селе Дубовое Духовницкого района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, начата доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

Известно, что 83-летний мужчина и его 78-летняя жена жили в частном доме села Дубовое. 8 ноября их навестил сын, который обнаружил тела родителей. Он сообщил в полицию.

Следов насильственной смерти на телах не найдено. При этом на момент осмотра в газовой печи горел огонь, она была перетоплена, шибер закрыт. Выдвинута основная версия трагедии — отравление продуктами горения.

На момент осмотра печь была перетоплена Фото: СУ СКР по Саратовской области

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