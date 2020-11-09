В заброшенном доме на Миллеровской сгорел человек

Тело человека было найдено на пепелище
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Заводском районе Саратова на пожаре погиб человек.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, трагедия произошла 7 ноября.
Огонь полностью уничтожил дом
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Около 23 часов загорелся двухэтажный расселенный дом на улице Миллеровская. Здание выгорело полностью. 8 ноября во время разбора завалов были найдены останки человека.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Начата проверка для установления личности погибшего и точной причины смерти.
Личность погибшего устанавливается
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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