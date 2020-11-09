В селе под Марксом труп мужчины обнаружили по запаху разложения

Следователи ведут проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В селе Подлесное Марксовского района Саратовской области найден труп 49-летнего мужчины.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено на диване в квартире погибшего.
Характерный запах обеспокоил соседей, которые вызвали полицию. Дверь в квартиру была вскрыта, там был обнаружен начавший разлагаться труп.
Судебный эксперт установил, что смерть наступила 1,5-2 недели назад.
Начата проверка для установления причин смерти.
Тело мужчины найдено в его квартире
Фото: СУ СКР по Саратовской области
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.