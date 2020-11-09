В селе под Марксом труп мужчины обнаружили по запаху разложения

Следователи ведут проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

В селе Подлесное Марксовского района Саратовской области найден труп 49-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело было найдено на диване в квартире погибшего.

Характерный запах обеспокоил соседей, которые вызвали полицию. Дверь в квартиру была вскрыта, там был обнаружен начавший разлагаться труп.

Судебный эксперт установил, что смерть наступила 1,5-2 недели назад.

Начата проверка для установления причин смерти.

Тело мужчины найдено в его квартире Фото: СУ СКР по Саратовской области

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