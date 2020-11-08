В Саратове водителям автобусов запретили ехать, если в салоне есть пассажир без маски

Пассажиров без маски теперь не повезут. Но это не точно Фото: Дарья Вострикова

Роль общественного транспорта в распространении коронавируса в Саратовской области очень велика. Многие пациенты не могут назвать источники заражения. Это свидетельствует о том, что инфицирование произошло в общественном месте или в транспорте. Об этом на встрече председателя правительства Романа Бусаргина с владельцами автобусных маршрутов и транспортных предприятий заявила и.о. руководителя регионального Управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.

- В ходе обсуждения были высказаны предложения со стороны владельцев общественного транспорта, которые все поддержали, - сообщается в инстаграме Бусаргина.

С понедельника, 9 ноября, в салоне автобуса, трамвая или троллейбуса будут размещать «листки дезинфекции», где фиксируется время проведенной санобработки салона и подпись ответственного лица. Медработник на предрейсовом осмотре должен теперь проверять не только состояние здоровья водителя, но и выяснять, болеет ли кто-то в семье. Как проверяется достоверность таких данных – не уточняется.

С конечной остановки транспорт не будет отправляться, если диспетчер заметит в салоне пассажиров без маски.

- В таких случаях необходимо предусмотреть для граждан возможность оперативно получить средство индивидуальной защиты, - отметил Бусаргин. Будут ли маски раздавать бесплатно или продавать – пока не ясно.

Количество проверок масочного режима на транспорте будет увеличено.