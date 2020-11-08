Где в Саратовской области можно пройти КТ круглосуточно. Список госклиник

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Кроме Городской клинической больницы № 9 в Саратове круглосуточный режим работы кабинетов компьютерной томографии введен еще в ряде государственных клиник. КТ задействованы под исследования при подозрении на коронавирус. Список таких клиник опубликовала зампред Ирина Седова в своем Инстаграм:

- ГУЗ «СГКБ № 1 им. Ю.Я. Гордеева» (режим работы 24/7)

- ГУЗ «СГКБ № 2 им.В.И.Разумовского» (24/7)

- ГАУЗ «ЭГБ № 2» (24/7)

- ГУЗ «ОККД» (24/7)

- ГУЗ «ОКБ» (24/7)

- ГУЗ СО «Балашовская РБ» (24/7)

- ГУЗ СО «Балаковская РБ» (24/7)

- ГУЗ СО «Вольская РБ» (24/7)

- ГУЗ СО «Пугачевская РБ» (24/7)

- ГУЗ «СГКБ № 9» (24/7)

- ГУЗ «ЭГБ № 1» (8.00-20.00)

- ГУЗ «СГКБ №8» (24/7)

- ГУЗ «СГКБ №6 им. академика В.Н. Кошелева» (24/7)

По словам Ирины Седовой, закуплены еще четыре аппарата компьютерной томографии, которые будут установлены в саратовских поликлиниках № 2, 6, в Саратовской городской клинической больнице № 10 и Саратовской городской детской больнице № 7.