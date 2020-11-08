В Саратове на лечение больного коронавирусом на дому тратят 7,8 тысяч, а в стационаре – 100-140 тысяч рублей

Лекарства лечащимся на дому доставляют из рассчета около 8 тыс. рублей на человека

Саратовская область получила из резервного фонда Правительства РФ 91,1 млн рублей на бесплатные лекарства для лечения на дому пациентов, зараженных коронавирусом. Сумма рассчитана исходя из расчета обеспечения одного пациента на 7 877 рублей. В комплект входят противовирусные лекарственные препараты, антибиотики, антикоагулянты, гормональные препараты.

С 3 ноября осуществляется поставка лекарственных препаратов по первым заключенным контрактам на сумму 32,5 млн рублей. На этапе заключения госконтракты на сумму 55,74 млн рублей, поставка этих лекарств ожидается до 13 ноября. Еще планируются к заключению контракты на сумму 2,9 млн рублей. Об этом сообщила зампред областного правительства Ирина Седова.

Ранее в минздраве сообщили, что на лечение одного больного коронавирусом в стационаре из бюджета уходит в среднем 100 тыс. рублей, в случае тяжелой формы заболевания - 140 тыс. рублей.

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