Ирина Седова

Закупленные на 91,1 млн рублей препараты будут в основном получены до 13 ноября. Часть уже отгружается по поставкам с 3 ноября.

Отгрузка препаратов организуется через шесть медорганизаций области: это Балашовская РБ, Балаковская районная поликлиника, Пугачевская РБ, Энгельсская поликлиника №3, Саратовская поликлиника №3, Саратовская поликлиника №2.

- Сейчас крайне важно оперативно, своевременно предоставлять препараты. Поступают вопросы о механизме выдаче лекарств. Рассказываю, - сообщила в своем инстаграм зампред правительства Саратовской области Ирина Седова.

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По ее словам, схема получения лекарств зараженными коронавирусом, которые лечатся на дому, такова:

Сначала оформляется согласие пациента на оказание медпомощи в амбулаторных условиях (на дому) и соблюдение режима изоляции при лечении.

В больнице или поликлинике, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, к которой приписан пациент, назначается ответственный за обеспечение лекарственными препаратами пациентов для лечения на дому.

Затем лечащий врач после подтверждения диагноза легкой или среднетяжелой формы коронавируса (в тот же день) передает ответственному информацию о пациенте, нуждающемся в лекарствах на дому.

Далее ответственный в поликлинике в день получения информации формирует реестры доставки лекарственных препаратов (на бумаге) и передает их медицинским работникам по территориально-участковому принципу для доставки лекарств.

Медработник или лечащий врач получает в уполномоченной организации лекарственные препараты в соответствии с реестром в день доставки.

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После получения лекарств пациент расписывается в реестре доставки. В случае нарушения пациентом режима самоизоляции и отсутствия его по адресу доставки медработник делает соответствующую отметку в реестре, возвращает лекарства ответственному и доносит главврачу о нарушении пациентом режима изоляции.

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