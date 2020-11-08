В Саратове эваурировали посетителей ТЦ «Оранжевый»

Фото группы "Саратов ЧП" из ВКонтакте

В ТЦ «Оранжевый» в Заводском районе Саратова эвакуировали посетителей. Об этом днем 8 ноября сообщают очевидцы в соцсетях.

Причины эвакуации пока не известны, на место прибыли пожарные и спасатели.

UPD

В региональном ГУ МЧС сообщили, чтовВ 13.07 в ТЦ сработала пожарная сигнализация. Пожарно-спасательные подразделения выехали по вызову № 2. По прибытию первого подразделения обнаружено короткое замыкание электропроводки, тушить не пришлось. Эвакуация людей была проведена администрацией ТЦ до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Всего эвакуировано 150 человек, в том числе 15 детей. На месте работает инспектор надзорной деятельности для выяснения обстоятельств случившегося.