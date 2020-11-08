Телефонные мошенники обманули жительниц Саратова на 350 тысяч рублей под видом сотрудников банка

В Кировском отделе полиции по Саратову сообщили, что 210 тысяч рублей лишилась местная 23-летняя жительница, которая поверила «сотруднице банка». Позвонившая жертве женщина представилась сотрудником банка и сообщила о сбое в системе безопасности. И предложила немедленно обезопасить деньги – назвать пришедшие в смс девушке пароли и коды. Сразу после того, как доверчивая девушка назвала пароли, с ее счета списали более 210 тысяч рублей.

Аналогичным образом лишилась 140 тысяч рублей 4-летняя жительница Ленинского района Саратова. Неизвестная по телефону сообщила, что ее банковскую карту пытались привязать к другому абонентскому номеру. «Банкирша» предложила перевести деньги на резервный счет, что женщина и сделала – назвав данные своей карты. Только это оказался счет мошенников и деньги свои доверчивая клиентка банка потеряла.