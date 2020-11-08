За время существования ГУ МВД по Саратовской области при исполнении погибли 147 сотрудников

. Фото: ГУ МВД по Саратовской области

В разные годы при исполнении служебного долга погибли 147 сотрудников ГУ МВД России по Саратовской области, 17 из них – на Северном Кавказе. Об этом сегодня, 8 ноября, заявили в главке.

В День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, состоялась церемония возложения цветов к памятнику на Театральной площади в Саратове. Присутствовал на возложении заместитель начальника Главка полковник внутренней службы Владимир Никулин и начальник УМВД России по городу Саратову полковник полиции Андрей Чепурной.

На сегодняшний день в ГУ МВД России по Саратовской области на учете состоит 94 семьи, особое внимание уделяется детям, потерявшим отцов. Им помогают в получении образования и последующем трудоустройстве.