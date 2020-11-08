Новый фельдшерско-акушерский пункт открывается в Красноармейском районе

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В Красноармейском районе в рамках нацпроекта «Здравоохранение» происходит оснащение модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа).

Новый фельдшерский пункт в Красноармейском районе появился в селе Некрасово.

Как сообщили в региональном минздраве, это стало возможно благодаря тесному сотрудничеству с районной администрацией. Строительство, подвод коммуникаций, благоустройство удалось осуществить в самые короткие сроки.

Сейчас в ФАП минздравом области оснащается современной аппаратурой.

- Теперь помощь для жителей станет качественней и ближе. Минздрав области выражает благодарность за помощь администрации Красноармейского района, - еще раз подчеркнули в министерстве.