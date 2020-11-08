В Питерском районе Саратовской области на пожаре пострадал человек

В Питерском районе Саратовской области 7 ноября на пожаре в частном доме пострадал мужчина.

Как уточнили в ГУ МЧС по Саратовской области, сообщение о возгорании крыши дома в поселке Нариманово поступило в 10.20. Горело 15 кв. метров кровли дома №29 на улице Береговая.

Прибывшие из соседней Агафоновки пожарные ликвидировали возгорание. В районную больницу госпитализирован пострадавший44-летний мужчина, у него 17% ожоги тела.

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