Роман Бусаргин потребовал перевести аппараты КТ в круглосуточный режим работы

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин потребовал перевести в круглосуточный режим работы все государственные аппараты компьютерной томографии (КТ).

Такая задача поставлена перед министерством здравоохранения.

- В сложившейся эпидемиологической обстановке простой компьютерного томографа – преступление. Обязательно проинформирую, в каких поликлиниках будут установлены новые аппараты КТ, в каком режиме они будут работать, - написал Бусаргин в своем интаграме.

Он потребовал набрать персонал и проработать с главврачами вопрос ночной работы аппаратов КТ, как уже делается в частных клиниках.