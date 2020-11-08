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Роман Бусаргин потребовал перевести аппараты КТ в круглосуточный режим работы

Так уже сделали частные клиники, в государственных есть простаивающие, неподключенные аппараты
Источник:kp.ru
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Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин потребовал перевести в круглосуточный режим работы все государственные аппараты компьютерной томографии (КТ).

Такая задача поставлена перед министерством здравоохранения.

- В сложившейся эпидемиологической обстановке простой компьютерного томографа – преступление. Обязательно проинформирую, в каких поликлиниках будут установлены новые аппараты КТ, в каком режиме они будут работать, - написал Бусаргин в своем интаграме.

Он потребовал набрать персонал и проработать с главврачами вопрос ночной работы аппаратов КТ, как уже делается в частных клиниках.