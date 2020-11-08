Авезниязов призвал СК наказать Бондаренко за оскорбление героя России

Председатель СОО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Сергей Авезниязов выступил с заявлением по поводу оскорбления, нанесенного герою России Александру Янкловичу. Напомним, в ходе заседания рабочей группы комитета по госстроительству в областной думе 6 ноября блогер и депутат от КПРФ Николай Бондаренко назвал Янкловича «предателем».

В ответ в своем заявлении Авезниязов назвал Бондаренко «розовым маленьким Геббельсом», а депутата Госдумы от КПРФ Ольгу Алимову – «не женщиной, а бандершой».

- …То оскорбление, которое прозвучало – Предатель, прежде всего, относится к нему, к Коле. коле характерна манера поведения – хамство и оскорбление людей. Потому что давно не били по морде. по фейсу его, за его поведение. посмотрите на его поведение в думе – бедный мальчик, маленький Геббедьс. наверное так стоит его называть. когда он выступает, то закатывает глаза от удовольствия, причмокивая, захлебываясь от своей безнаказанности. Стоит не удивляться поведению этого молодого человека, потому что он берет пример со своей бандерши – госпожи Алимовой, которая тоже на словах заботиться о народе, но посмотрите на поведение. Оскорбление полицейскиз 22 апреля ясное дает о повведении этой женщины, что она не жещина, а бандерша. Банда во главе с Алимовой. возглавляемая розовыми, ведет себя хамски … А думаю, все-таки, следственный комитет примет правильное решение, чтобы остановить хамство, разбойничье поведение и оскорбления людей. Пора этой банде, обнаглевшей от собственной безнаказанности ответить перед законом, - заявил Сергей Авезниязов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.