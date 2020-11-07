Панков: Возможно, Ойкину придется покрывать убытки за простой компьютерных томографов

Николай Панков

Депутат Государственной Думы Николай Панков в своём телеграм-канале «Пара слов» привёл расчеты и узнал, сколько жителям пришлось заплатить за отсутствие четырех аппаратов КТ

- Четыре компьютерных томографа не работают три месяца. Если взять их общую пропускную способность, то это 21 600 исследований. При цене одного исследования в 3 500 рублей эта сумма составит 75 млн 600 тыс. рублей. А ведь люди пошли в частные клиники из-за отсутствия оборудования в областных больницах. А там цены свободные от 4 до 5 тыс. 300 рублей.

А вот здесь возможно и округление до 90 млн рублей. Не берем дополнительное время на пусконаладочные работы и получение лицензии. Вот так, не заплатив вовремя 16 млн рублей на монтаж оборудования из бюджета, их придется компенсировать, возможно, из собственных средств. Это чисто арифметические действия. Наверное, так считает минфин. А ведь за этим стоят жизни и здоровье людей, - пишет Николай Панков.

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