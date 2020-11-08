В Новоузенском районе женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей за котлеты

В Новоузенском районе Саратовской области женщину оштрафовали за отсутствие маркировки на товаре.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, с иском обратилась прокуратура района.
Во время проверки магазина ИП Полоротова В.В. в поселке Радищево были обнаружены котлеты и мясные ежики без упакованной маркировки.
Предпринимателя Веру Полоротову привлекли к административной ответственности — 20 тыс. рублей штрафа.
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