В Новоузенском районе женщину оштрафовали на 20 тысяч рублей за котлеты

В Новоузенском районе Саратовской области женщину оштрафовали за отсутствие маркировки на товаре.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Арбитражного суда, с иском обратилась прокуратура района.

Во время проверки магазина ИП Полоротова В.В. в поселке Радищево были обнаружены котлеты и мясные ежики без упакованной маркировки.

Предпринимателя Веру Полоротову привлекли к административной ответственности — 20 тыс. рублей штрафа.

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