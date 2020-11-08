В Саратове владелец маршрутки подал в суд на СГЭТ

Троллейбусные провода упали на маршрутку в Саратове

Владелец автобуса получит компенсации от СГЭТ

В Саратове Арбитражный суд постановил взыскать с МУПП «Саратовгорэлектротранс» свыше 95 тыс. рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, большая часть суммы — это стоимость ремонта автомобиля ГАЗ, поврежденного контактными проводами.

ЧП случилось 8 августа 2019 года на Московском шоссе, 22. Троллейбусные провода оборвались и упали на микроавтобус «Газель», ехавший по маршруту №37.

Владелец автобуса провел независимую экспертизу и доказал как цену ремонта, так и утрату товарной стоимости автомобиля. Суд решил, что раз контактная сеть принадлежит МУПП СГЭТ, то предприятие обязано возместить убытки, а также покрыть судебные расходы.

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