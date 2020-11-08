Погода в Саратове 8 ноября: ожидается дождь с мокрым снегом

Погода в Саратове днем 8 ноября будет облачная.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном ГУ МЧС.

Метеорологи прогнозируют небольшие осадки по области, причем дождь может сопровождаться мокрым снегом.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада с порывами до 15-20 метров в секунду.

Столбик термометра покажет +4... +9 градусов.

В прошлом году в этот день также шли дожди, но было заметно теплее — до +16 градусов.

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