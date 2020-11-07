В столкновении «десятки» и «Газели» в Энгельсе пострадали двое детей

Столкнулись "Газель" и ВАЗ-2110 в Энгельсе. Фото ГИБДД Энгельса
В Энгельсе Саратовской области в аварии пострадали двое детей.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД Энгельса, ДТП случилось на проспекте Энгельса, 215/2 в 17:55.
Там столкнулись ВАЗ-2110 под управлением 29-летнего и грузовая «Газель» с 31-летнийм мужчиной за рулем.
ГИБДД Энгельса выясняет все обстоятельства аварии.
Очевидцы сообщают, что пострадали дети 4 и 6 лет, которые ехали в легковушке. Они были госпитализированы.
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