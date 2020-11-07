В Минобразе прокомментировали введение дистанционного обучения в Саратовской области

В министерстве образования Саратовской области разъяснили ситуацию с переходом школьников Саратова и ряда районов на дистанционное обучение.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минобразе, на дистанционное обучение переводятся также учреждения среднего специального образования в Энгельсском, Балаковском и Балашовском районах.

- Для обучающихся 1-5 классов будут созданы условия максимального разобщения в пределах образовательной организации и продолжено обучение в очной форме. Для остальных муниципальных районов с 9 ноября сохраняется очная форма обучения при условии организации работы учреждений в строгом соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил. Мониторинг эпидситуации и работы образовательных учреждений будет продолжен в ежедневном режиме для принятия оперативных мер, — отметили в министерстве.

Напомним, председатель правительства Роман Бусаргин подписал постановление о введение дистанционного режима обучения с 9 по 23 ноября для учеников 6-11 классов.

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