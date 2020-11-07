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Школы Саратова переведены на дистанционное обучение

Но это не касается младшеклассников
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Школы Саратова уходят на дистанционное обучение

Школы Саратова уходят на дистанционное обучение

Фото: Екатерина Семенова

Школы Саратова, Энгельсского, Балаковского и Балашовского районов переводят на дистанционное обучение.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил председатель правительства Роман Бусаргин несколько минут назад.

- Подписал соответствующее постановление сегодня. Основанием стало предложение регионального Управления Роспотребнадзора в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, — отметил он.

Ограничения введены с 9 по 23 ноября. Дистанционно обучаться будут не все классы, а только с 6 по 11.

Ранее глава Саратова Михаил Исаев поддержал идею о переводе школьников на дистанционное обучение.

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