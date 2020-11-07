На Орджоникидзе сбит пешеход

В Заводском районе Саратова днем 7 ноября был сбит пешеход.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД города, авария произошла напротив дома №1 по улице Орджоникидзе.

Автомобиль ВАЗ-2109 сбил 39-летнего мужчину. Пострадавший был госпитализирован.

ГИБДД города сейчас устанавливает все подробности случившегося.

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