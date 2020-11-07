Михаил Исаев о введении дистанционного обучения в школах Саратова: Категорически поддерживаю

Михаил Исаев поддержал предложение перевести школы на дистанционное обучение

Глава Саратова Михаил Исаев высказался за введение дистанционного обучения в школах.

Он заявил, что «категорически поддерживает» предложение председателя правительства Романа Бусаргина.

- К сожалению, мы видим, что заболеваемость в областном центре не снижается и ежедневно составляет не менее 50% от общего числа инфицированных. Разобщение школьников поможет сдержать распространение коронавируса как среди детей, так и во взрослой среде, ведь один педагог ежедневно общается с большим количеством учеников, а те в свою очередь могут передать вирус родственникам. Роспотребнадзор должен услышать наши доводы. Школы Саратова готовы оперативно перейти на частичное дистанционное обучение, — написал Михаил Исаев на своей странице в Instahram.

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