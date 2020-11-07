В Саратове решается вопрос о переводе школ на дистанционное обучение

Саратовские школы могут перевести на дистанционное обучение Фото: Екатерина Семенова

Решение о переводе саратовских школ на дистанционное обучение будет принято сегодня, 7 ноября.

Об этом сообщает оперативный штаб области со ссылкой на председателя правительства Романа Бусаргина.

Вопрос был поднят на совещании с медицинским сообществом Саратова. Врачи заверили, что с началом учебного года заболеваемость среди школьников резко выросла. Это приводит к тому, что ребенок без симптомов заражает всю семью.

Роман Бусаргин попросил региональное Управление Роспотребнадзора проанализировать ситуацию по Саратову, где самая высокая заболеваемость, и сегодня принять решение о необходимости введения дистанционного обучения.

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