Водитель «двенадцатой» получил условный срок за смертельное ДТП на скользкой трассе под Балашовом

Вынесен приговор жителю села Тростянка Балашовского района Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он был признан виновным в смертельном ДТП.

Трагедия произошла в январе 2020 года. Установлено, что мужчина ехал на ВАЗ-21120 из Балашова в Тростянку. На скользкой дороге и в темноте он допустил столкновение с УАЗ. Тот перевернулся, его 68-летний водитель погиб на месте.

Уголовное дело было возбуждено полицией Балашовского района. Суд приговорил водителя к двум годам условно.

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