За сутки саратовцы перевели мошенникам 1,5 млн рублей

Более 1,5 млн рублей отправили мошенникам жители Саратовской области всего за один день.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, за сутки было зарегистрировано сразу 10 заявлений от потерпевших.

Например, 69-летняя жительница Ленинского района лишилась 529 тыс. рублей, продиктовав незнакомцу по телефону данные карты. Якобы это требовалось, чтобы защитить ее средства от списания.

Еще одна жительница Саратова, 60-летняя женщина, внесла задок в 90 тыс. рублей за квартиру в Москве, которую она собиралась купить. После этого продавец перестал выходить на связь.

В сумму более 197 тыс. рублей обошлась 44-летней женщине установка мобильного приложения, которое ей посоветовал «сотрудник банка», чтобы обезопасить свои средства.

Полиция в очередной раз призывает граждан не сообщать свои данные незнакомцам, не переводить деньги в качестве предоплаты и не скачивать сомнительных программ.

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