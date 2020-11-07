Для молодых специалистов саратовской скорой помощи будет построено жилье в Елшанке

Во время встречи председателя Государственной думы Вячеслава Володина с представителями медицинского сообщества Саратова была поднята тема укомплектованности штата станции скорой помощи.

Видео этой встречи выложили в Instagram сторонники Вячеслава Володина в Саратовской области.

Сейчас, по словам главного врача станции Олега Андрущенко, работают 110 врачей при штатной численности 320. Вячеслав Володин подчеркнул, что дефицит составляет 70%. А вот проблем с водителями скорых сейчас нет — после поднятия зарплаты до 30 тыс. рублей минимум, пришлось даже устраивать отбор среди желающих устроиться на работу.

Вячеслав Володин на встрече рассказал также о проекте строительства служебного жилья — квартир в двухэтажном таунхаусе в микрорайоне Елшанка — для новых сотрудников скорой помощи. Это должно позволить закрыть вакансии на подстанциях скорой помощи в Ленинском, Кировском и частично Фрунзенском районах.

- А на будущий год мы будем решать аналогичную проблему для тех, кто работает в Заводском районе, в Октябрьском и частично во Фрунзенском. Это благотворительный проект, который будем реализовывать на территории Саратовской области, — заявил Володин.

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