Названа максимальная цена на КТ в клиниках Саратова

Названа предельная цена на прохождение КТ в частных клиниках Саратова.

Договоренность с бизнес-сообществом была достигнута сегодня, 7 ноября, на встрече с представителями правительства региона.

Как сообщил в своем Instagram председатель правительства Роман Бусаргин, тариф в государственных больницах установлен на уровне 3,5 тыс. рублей на КТ легких. В частных клиниках стоимость не должны быть выше.

Напомним, за последние дни частные клиники подняли цену на КТ примерно в два раза — до пяти тыс. рублей и выше. Это вызвало не только недовольство граждан, но и недоумение председателя Госдумы Вячеслава Володина, который на минувшей встрече в медицинским сообществом в Саратове потребовал разобраться в ситуации.

- Владельцы частных медорганизаций пояснили, что у них возросли затраты на обслуживание оборудования, на средства индивидуальной защиты для персонала, поэтому цена на КТ была увеличена. Мы понимаем все сложности, но сейчас не время ставить во главе угла только прибыль. Перед общей бедой должны объединиться все. Нашу позицию частные клиники приняли, — написал сегодня Роман Бусаргин.

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