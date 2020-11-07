Панков: Необходимо наладить работу электронных сервисов, чтобы снизить нагрузку на врачей и обезопасить пациентов

Состоялась встреча с медицинским сообществом Саратовской области

Важно использовать лучшие практики соседних регионов в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Об этом депутат Государственной Думы Николай Панков сообщил в своем телеграм-канале «Пара слов».

- Встреча с медицинским сообществом была сложная, но все нацелены на результат. Задачи, о которых говорил спикер Вячеслав Володин необходимо решать оперативно и сообща.

Задал вопрос, который волнует людей — почему в районах области выписывают те препараты, которых нет в местных в аптеках? Здесь должна быть связь учреждений здравоохранения с аптеками, чтобы людям давали рецепт на аналоги, имеющиеся в наличии.

В целом считаю, необходимо наладить работу электронных сервисов, чтобы жителям не приходилось идти в поликлинику за результатами исследований или рецептами. Это снизит нагрузку на врачей и обезопасит пациентов.

Обсудили и вопрос, волнующий родителей школьников. Роспотребнадзор говорит, что нет необходимости перевода на дистанционное обучение. Главные врачи высказали другое мнение. Предложил смотреть и использовать практики других регионов, которые более успешно справляются в борьбе с коронавирусом. Решили проводить такие встречи каждую неделю по видеосвязи. Каждый раз приглашать в Саратов главных врачей с районов неправильно, — пишет Николай Панков.

Главные врачи высказали мнение о возможности дистанционного обучения в школах

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.