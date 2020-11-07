В Саратове «Дорстрой» задолжал бизнесмену за цветочную рассаду

Цветочная рассада не была оплачена вовремя Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области Арбитражный суд постановил взыскать долги с МБУ «Дорстрой».

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе суда, с иском обратился ИП главы КФХ Сайчик Александр Викторович.

Установлено, что 20 апреля 2020 года между МБУ и ИП был заключен контракт на поставку цветочной рассады. Сумма сделки составила более 1,6 млн рублей. Предприниматель выполнил условия, что подтверждается товарной накладной, но оплату вовремя не получил.

Суд рассмотрел представленные материалы дела и постановил частично удовлетворить иск. Сумма пени, заявленная истцом была снижена с 1,5 млн рублей до 16,3 тыс. Кроме того, МБУ «Дорстрой» должно выплатить пять тыс. рублей в счет услуг юридического представителя и почти 1,8 тыс. рублей — госпошлину за судебные расходы.

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