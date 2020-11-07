В Саратовской области больше полугода ищут пропавшую Оксану Щиголеву

Оксана Щиголева
В Саратовской области пропала без вести Оксана Щиголева.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 27-летнюю женщину ищут с 20 апреля.
Она исчезла в поселке Советское.
Приметы женщины: рост 158 см, у нее плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи была одета в коричневый плащ, черный вязаный свитер, резиновые сапоги.
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