В Саратовской области больше полугода ищут пропавшую Оксану Щиголеву

Оксана Щиголева

В Саратовской области пропала без вести Оксана Щиголева.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», 27-летнюю женщину ищут с 20 апреля.

Она исчезла в поселке Советское.

Приметы женщины: рост 158 см, у нее плотное телосложение, темно-русые короткие волосы, серо-зеленые глаза. На момент пропажи была одета в коричневый плащ, черный вязаный свитер, резиновые сапоги.

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