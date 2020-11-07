В Саратове выбрали Мисс и Мистера Студенчество

Выбраны Мистер и Мисс Студенчество Саратовской области. Фото министерства молодежной политики и спорта

В Саратовской области выбрали Мисс и Мистера Студенчество.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта, в этом году конкурс проходил в онлайн-формате.

Участие в конкурсе принял 21 студент из шести вузов Саратова. В жюри вошли «Мисс России — 2019» Анастасия Малюгина и заслуженный мастер спорта России Даци Дациев, а также представители власти и бизнеса.

Одним из членов жюри была «Мисс России — 2019» Анастасия Малюгина. Фото министерства молодежной политики и спорта

Мисс Студенчество стала Александра Акстына из СГЮА, а Мистером Студенчество — Евгений Долженко из СГТУ.

Также определены остальные титулы:

- Вице-Мисс — Наталья Чернова (ПИУ РАНХиГС) и Дарья Багаева (ПИУ РАНХиГС),

- Вице-Мистер — Никита Чекунов (СГТУ) и Артем Скупов (СГМУ),

- 1-я вице-Мисс — Дарья Нагорная (СГЮА),

- 1-й вице-Мистер — Борис Фокин(СГУ).

- Победители будут представлять Саратовскую область на Всероссийском конкурсе «Мисс и мистер студенчество России — 2020», который пройдет в онлайн-формате в конце ноября 2020 года, — сообщил министр молодежной политики и спорта Саратовской области Александр Абросимов.

Победители представят Саратовскую область на Всероссийском конкурсе. Фото министерства молодежной политики и спорта

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