Мужчина на иномарке сбил лося в Хвалынском районе

Лось погиб в ДТП с иномаркой. Фото ГИБДД по Балаковскому району

В Хвалынском районе Саратовской области вечером 6 ноября иномарка сбила лося.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 18 часов на 87-м километре трассы Сызрань — Волгоград.

Автомобилем Hyundai Solaris управлял 53-летний мужчина. В результате аварии машина оказалась разбита, водитель серьезных травм не получил. Очевидцы сообщают, что лось погиб.

Машина оказалась разбита. Фото ГИБДД по Балаковскому району

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.