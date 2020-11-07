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Мужчина на иномарке сбил лося в Хвалынском районе

Животное погибло на месте, водитель не пострадал
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Лось погиб в ДТП с иномаркой. Фото ГИБДД по Балаковскому району

Лось погиб в ДТП с иномаркой. Фото ГИБДД по Балаковскому району

В Хвалынском районе Саратовской области вечером 6 ноября иномарка сбила лося.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, авария случилась в 18 часов на 87-м километре трассы Сызрань — Волгоград.

Автомобилем Hyundai Solaris управлял 53-летний мужчина. В результате аварии машина оказалась разбита, водитель серьезных травм не получил. Очевидцы сообщают, что лось погиб.

Машина оказалась разбита. Фото ГИБДД по Балаковскому району

Машина оказалась разбита. Фото ГИБДД по Балаковскому району

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