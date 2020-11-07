Панков: частные клиники Саратова снизят цены на исследования КТ

В Саратове проходит совещание об изменении ситуации в системе здравоохранения

Депутат государственной думы Николай Панков принимает участие в совещании с главными врачами ковидных госпиталей и больниц Саратова. Тему обсуждения задал председатель Госдумы Вячеслав Володин во время минувшего визита — изменение ситуации в здравоохранении.

Совещание ведет Роман Бусаргин, председатель правительства области. Он потребовал оперативно установить новые аппараты для компьютерной томографии, которые до того простаивали, а уже задействованные перевести на постоянный режим работы. Кроме того, должны быть открыты круглосуточные амбулаторные центры.

- Правильно, подключает и минстрой. Главные врачи молчат, но знаю, трудности с установкой КТ также возникают из-за того, что помещение под монтаж нового аппарата должно иметь соответствующие разрешения и в них проводят ремонт, — отметил Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Идет обсуждение проблем с врачами ковидных госпиталей и учреждений медицины

Он призвал разобраться в главном вопросе: почему аппараты КТ стояли несколько месяцев без использования. Разбираться в причинах и искать виновных, по его мнению, должна прокуратура.

- Также во время работы в нашей области Вячеслав Володин сказал, что необходимо навести порядок в отношении ценообразования КТ в частных клиниках. Почему цены выросли в два раза? Росздравнадзор не попытался выяснить причину и выйти на диалог с главными врачами частных клиник. Сегодня они — представители медицинского бизнес сообщества — сказали, что готовы с понедельника начать работу для людей. По государственным расценкам. Это хороший сигнал бизнеса. Исследования КТ будут проводиться по расценкам ТФОМС, — написал Панков.

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