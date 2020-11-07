Безработный саратовец за 15 минут украл 19 шоколадок Milka Dark Milk

В полицию Саратова поступило заявление о сотрудницы магазина на 4-й Нагорной в Заводском районе.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, днем 5 ноября неизвестный за 15 минут открыто похитил 19 шоколадок Milka Dark Milk.

Сумма ущерба составила 538 рублей. Было возбуждено уголовное дело.

Полиция задержала подозреваемого — безработного уже судимого за кражу и грабеж 38-летнего мужчину. Он признался, что успел продать шоколад.

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