В течение дня в Саратове ожидаются снег с дождем и сильный ветер

В Саратовской области сегодня, 7 ноября, пройдут небольшие осадки.

- Преимущественно будет дождь, но на севере региона местами и мокрый снег, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.

Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, днем порывы достигнут 17 м/с.

Температура в этот ноябрьский день поднимется до +3…+8 градусов.

В ноябре 2019 года 7 ноября было тепло — воздух разогревался до 11-16 градусов тепла, но ветер все равно был не слабый.

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