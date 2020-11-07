В течение дня в Саратове ожидаются снег с дождем и сильный ветер

В Саратовской области сегодня, 7 ноября, пройдут небольшие осадки.
- Преимущественно будет дождь, но на севере региона местами и мокрый снег, — сообщили «КП-Саратов» в областном Гидрометцентре.
Ветер будет дуть с запада и северо-запада со скоростью 5–10 м/с, днем порывы достигнут 17 м/с.
Температура в этот ноябрьский день поднимется до +3…+8 градусов.
В ноябре 2019 года 7 ноября было тепло — воздух разогревался до 11-16 градусов тепла, но ветер все равно был не слабый.
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