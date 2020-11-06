Под Саратовом насмерть сбили шедшую по трассе женщину

В Ровенском районе Саратовской области сегодня вечером, 6 ноября, насмерть сбили женщину.

- Около 18:10 на 464-м км трассы Самара — Волгоград 60-летний водитель Daewoo Gentra наехал на пешехода. Она шла по дороге в одежде без световозвращающих элементов, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Женщина скончалась от травм. Обстоятельства ДТП выясняются.

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