На пешеходной зоне в Саратове на дореволюционном столбе установили кронштейн и фонарь

Фото из Инстаграм Михаила Исаева

Сегодня, 6 ноября, на пешеходной зоне на улице Волжская в Саратове на электрический трамвайный столб 1908 года установили подлинное старинное навершие (кронштейн) и модерновый фонарь.

Об этом сообщил мэр Саратова Михаил Исаев на своей странице в Инстаграм.

По его словам, ранее артефакт находился на закрытой территории промышленного предприятия в Заводском районе. Об этом Исаеву сообщил блогер-краевед Владимир Лешуков.

После этого с руководством предприятия провели переговоры для восстановления объекта. Кронштейн сняли и отправили на реставрацию. Фонарь же изготавливали, опираясь на старые саратовские открытки и фотографии.

- Предположительно, кронштейн изготовила компания AEG, а спроектировал его основатель мирового промышленного дизайна, архитектор Петер Беренс, — сообщил Исаев в соцсети.

Включаться фонарь будет ежедневно вместе с освещением сада «Липки».

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