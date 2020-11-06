Учительница из Балакова выиграла во всероссийском конкурсе педагогов

Гульнара Шиншалиева

Учительница начальных классов школы №26 в Балакове Гульнара Шиншалиева вошла в число победителей 15-го Всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2020».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, финал стартовал 3 ноября. Четыре дня учительница соревновалась за звание лучшего в номинации «Педагог-наставник».

На площадке в московской школе Гульнара провела мастер-класс для молодых педагогов, организовала тематический круглый стол и представила анализ учебного занятия. Опыт и знания помогли ей войти в тройку лучших по России.

Также от Саратовской области лауреатами стали старший воспитатель детского сада №35 Энгельса Елена Аль Зайат и старший воспитатель детского сада «Гнёздышко» в Красном Октябре Алла Копичева — в номинации «Молодые руководители дошкольных образовательных организаций»

Победительницу и лауреатов поздравила и. о. министра образования области Елена Нерозя.

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