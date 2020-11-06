Экотехнопарк по переработке промышленных отходов в Саратовской области прошел общественную экологическую экспертизу

Экспертная комиссия пришла к выводу, что материалы, представленные для общественной экологической экспертизы, полностью соответствуют российскому законодательству

Саратовское региональное отделение общероссийской общественной организации по защите окружающей среды «Общественный экологический контроль России» провело общественную экологическую экспертизу проекта «Производственно-технический комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности «Горный», включающей проект технической документации на новую технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду».

Об этом сообщила председатель экспертной комиссии Елена Тихомирова, доктор биологических наук, профессор, заведующая кафедрой «Экология» Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А.

В состав экспертной комиссии вошли восемь экспертов, обладающих учеными степенями в разных областях науки, включая химическую, биологическую, техническую и экономическую, а также профессиональным опытом проведения экспертиз промышленных предприятий.

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Экспертная комиссия пришла к выводу, что материалы, представленные для общественной экологической экспертизы, полностью соответствуют российскому законодательству, и в части обеспечения экологической безопасности являются обоснованными. Воздействие на окружающую среду планируемого в Саратовской области предприятия является допустимым.

Елена Тихомирова отметила, что предложенные меры по предотвращению и снижению вредных воздействий предприятия на окружающую среду и здоровье населения, соответствуют требованиям российского и международного законодательства, и подтверждают выбор варианта намечаемой деятельности из всех рассмотренных альтернатив. ОВОС и другие документы, представленные на экспертизу, позволяют судить о достаточном обосновании для его строительства.

В адрес разработчика проектной документации — ФГУП «Федеральный экологический оператор» были направлены рекомендации и предложения для доработки представленных к экспертизе документов. В частности, в проектной документации отсутствуют результаты биотестирования как донных отложений, так и придонных слоев воды, что как следствие не отражает наличие превышения загрязняющих веществ в донных отложениях.

Разработчику проекта рекомендуется при характеристике почв определить степень ее самоочищения от химических загрязнений, а также привести характеристику потенциала самоочищения атмосферы, как комплексного показателя. Кроме того, рекомендуется проработать мероприятия по снижению неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду в процессе перегрузки и транспортировки отходов, а также подробнее раскрыть вопрос о достаточности использования существующих очистных сооружений в связи со сменой технологического процесса.

По мнению комиссии, важно дополнить материалы по обоснованию необходимости мониторинга состояния природных экосистем и биоразнообразия на территориях, подверженных влиянию планируемого производства, и определить комплекс природоохранных мероприятий, обеспечивающих компенсацию возможных потерь от деградации растительного и животного мира.

Заключение общественной экологической экспертизы направлено для рассмотрения в Федеральную службу по надзору в сфере природопользования, осуществляющему государственную экологическую экспертизу, разработчику проекта и в администрацию муниципального образования поселок Михайловский Саратовской области.