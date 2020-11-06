Возбуждено уголовное дело против саратовской стройфирмы «Аркада»

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении директора СПП «Аркада» о крупном сокрытии налогов.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело возбуждено после проверки организации инспектором налоговой службы и прокуратурой.

По версии следствия, с апреля 2019 года по май 2020 компания, занимающаяся строительством, не платила налоги. Требования руководству направлялись, но директор производил финансовые расчеты через третьих лиц, тем самым скрывая имеющиеся денежные средства.

Общая сумма задолженности составляет 11,5 млн рублей.

СПП «Аркада», как следует из открытых источников, может быть аффилирована к фирмам Алексея Березовского, известного саратовского застройщика, в частности, ее учредителем является Лидия Березовская.

Напомним, что Группа компаний «Аркада» под управлением Алексея Березовского в свое время выступала подрядчиком ряда крупных социальных проектов в Саратове. Однако сорванные сроки и некачественно выполненные работы привели к отрицательным отзывам. В частности, председатель Государственной думы России Вячеслав Володин остался недоволен ходом инициированного им строительства школы «Аврора» в Солнечном-2 и работами на лицее имени Шнитке. После того как все возможные графики были сорваны и губернатор Валерий Радаев лично подключился к решению ситуации, компания была отстранена от строительства и получила отрицательные отзывы.

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Общая сумма задолженности превышала 80 тыс. рублей

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