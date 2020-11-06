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Николай Панков помог жителям Саратова напрямую задать вопросы чиновникам

Озвученные проблемы будут взяты на контроль
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Жители смогли напрямую задать вопросы чиновникам

Жители смогли напрямую задать вопросы чиновникам

Фото: Александр Уриевский

В Саратове состоялась встреча с жителями поселков в Волжском районе с депутатом Государственной думы Николаем Панковым и чиновниками администрации. Ранее депутат просил граждан присылать вопросы и жалобы на проблемы, существующие в районе.

В условиях пандемии жители могли принять участие во встрече и задать вопросы онлайн.

- Давайте попробуем такую форму общения с учетом ограничений. Прямые вопросы, прямые ответы, я только за прямой диалог жителей и власти, — отметил Николай Панков.

Николай Панков организовал встречу населения с представителями администрации

Николай Панков организовал встречу населения с представителями администрации

Фото: Александр Уриевский

Жителей волновали как вопросы развития социальной инфраструктуры, так и строительства новых дорог, поликлиник, детских садов. А также темы расширения дорожно-транспортной сети, работы управляющих компаний. Все пожелания и жалобы будут переданы в работу компетентным структурам.

Во встрече участвовали и.о. главы администрации Максим Сиденко, глава Волжского района Владимир Томашенцев, и.о. председатель комитета по дорожному хозяйству и благоустройству Александр Гусев, заместитель директора «Транспортного управления» Алла Дудина.

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