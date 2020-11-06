В квартире дома в Балакове найден труп с ножевыми ранами

В пятницу 6 ноября в Балакове был найден труп мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, тело 51-летнего погибшего было найдено в квартире дома по улице Комарова.

Была начата доследственная проверка. Эксперты обнаружили на спине мужчины ножевые ранения.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение. Сейчас идет поиск подозреваемого.

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