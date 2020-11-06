Саратовские инспекторы ГИБДД выходят на поиски пьяных автомобилистов

В Саратове в выходные дни пройдут рейды «Нетрезвый водитель».

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД города, инспекторы начнут проверять шоферов уже в ночь на субботу и продолжат до понедельника.

Госавтоинспекция напоминает, что за управлением машиной в нетрезвом состоянии водителю грозит штраф до 30 тыс. рублей и лишение прав до двух лет. Если же гражданин отказывается пройти медосвидетельствование, его также лишают прав и штрафуют. Рецидив нарушения влечет за собой уже уголовную ответственность.

С начала 2020 года в Саратовской области по вине пьяных автомобилистов случилось 44 ДТП, в которых погибли четыре человека и был ранен 61.

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